Вирок Онищенку у "газовій справі" на 740 мільйонів скасували

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала вирок у справі про привласнення 740 млн грн через схеми з "Укргазвидобуванням".

Про це повідомляє hromadske.

Видання зазначає, що мова йде про колишнього народного депутата Олександра Онищенка, який тривалий час переховується за кордоном.

Зазначається, що праву направили на повторний розгляд до суду першої інстанції.

Нагадаємо:

Колишнього народного депутата Олександра Онищенка визнали винним у заволодінні 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу "Укргазвидобування" та засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сам екснардеп перебуває не в Україні.

Фігурант "газової справи", пов’язаної з екснардепом Олександром Онищенком, ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів.

Справу екснардепа Олександра Онищенка почали розслідувати ще в 2015 році. За версією НАБУ, Онищенко організував схему з продажу газу ДП "Укргазвидобування" підконтрольним компаніям на фіктивних біржах за заниженими цінами. Ті ж продавали газ споживачам за цінами ринку, а працювала схема на різниці вартості — таким чином організатори заробляли, а держава отримала збитки.

Згідно з матеріалами справи, роль Насірова в цій схемі полягала в тому, що він дав своїм підлеглим з органів ДФС незаконну вказівку розтермінувати податкові борги ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Надра Геоцентр" та ТОВ "Карпатнадраінвест" — всі три підконтрольні Онищенку.