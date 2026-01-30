У Києві без тепла 378 багатоповерхівок: на Троєщині під'єднали вже 150 будинків

У Києві 378 багатоповерхівок поки залишаються без теплопостачання.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Більшість із них — на Троєщині. Частина — в кількох інших районах столиці.

"Протягом вчорашнього дня на Троєщині до опалення підключили перших понад 100 будинків. Цієї ночі — ще 50", - зазначив Кличко.

Комунальники й енергетики продовжують працювати в різних районах столиці, щоб повернути теплопостачання в оселі киян.



