У Києві без тепла 378 багатоповерхівок: на Троєщині під'єднали вже 150 будинків
Телеграм-канал Кулеби
У Києві 378 багатоповерхівок поки залишаються без теплопостачання.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Більшість із них — на Троєщині. Частина — в кількох інших районах столиці.
"Протягом вчорашнього дня на Троєщині до опалення підключили перших понад 100 будинків. Цієї ночі — ще 50", - зазначив Кличко.
Комунальники й енергетики продовжують працювати в різних районах столиці, щоб повернути теплопостачання в оселі киян.
Нагадаємо:
