У Києві без тепла 378 багатоповерхівок: на Троєщині під'єднали вже 150 будинків

Віктор Волокіта — 30 січня, 09:22
Телеграм-канал Кулеби

У Києві 378 багатоповерхівок поки залишаються без теплопостачання.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Більшість із них — на Троєщині. Частина — в кількох інших районах столиці.

"Протягом вчорашнього дня на Троєщині до опалення підключили перших понад 100 будинків. Цієї ночі — ще 50", - зазначив Кличко.

Комунальники й енергетики продовжують працювати в різних районах столиці, щоб повернути теплопостачання в оселі киян.

Нагадаємо:

29 січня протягом дня в Києві на Троєщині підключили до опалення перших понад 100 будинків.

