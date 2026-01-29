Українська правда
В Києві на Троєщині почало повертатись тепло в будинки

Альона Кириченко — 29 січня, 19:10
В Києві на Троєщині почало повертатись тепло в будинки
29 січня протягом дня в Києві на Троєщині підключили до опалення перших понад 100 будинків.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, без тепла в столиці наразі 454 житлових будинки. Більшість із них — на Троєщині.

Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути теплопостачання в домівки киян, зазначив Кличко.

Станом на ранок 29 січня у Києві без теплопостачання було 613 багатоповерхівок, за добу тепло подали ще до 124 будинків.

