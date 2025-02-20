"Економіка працює на воєнних рейках": Шмигаль розповів Келлогу про виробництво

Україна розвиває оборонне виробництво, кожна гривня платників податків іде на Збройні Сили України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом.

"Економіка працює на воєнних рейках. Уряд готовий спільно з Адміністрацією США працювати для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів для наших країн", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів України затвердив урядовий План пріоритетних дій на 2025 рік.