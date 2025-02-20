"Экономика работает на военных рельсах": Шмыгаль рассказал Келлогу о производстве
Телеграм-канал Шмигаля
Украина развивает оборонное производство, каждая гривна налогоплательщиков идет на Вооруженные Силы Украины.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.
"Экономика работает на военных рельсах. Правительство готово совместно с Администрацией США работать для достижения прагматичных и взаимовыгодных результатов для наших стран", - отметил Шмыгаль.
Напомним:
Кабинет министров Украины утвердил правительственный План приоритетных действий на 2025 год.