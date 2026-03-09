Не менше 5%: в Україні запрацював закон про виділення паркомісць для авто з дітьми

В Україні запрацював закон про виділення паркомісць для авто з дітьми

В Україні 5 березня набрав чинності закон щодо паркування автомобілів, якими керують водії, що перевозять дітей віком до трьох років та мають відповідний розпізнавальний знак на автівці.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Верховної Ради.

Власники спеціально обладнаних чи відведених майданчиків для паркування зобов'язані забезпечувати виділення та облаштування місць для паркування автомобілів.

При цьому кількість паркомісць, призначених для таких авто, має становити не менше 5% від загальної кількості місць, але не менше одного місця.

Паркомісця для батьків із малими дітьми є додатковими до тих, що призначені для паркування автомобілів осіб з інвалідністю.

Наразі закон передбачає, що кількість місць для автівок осіб з інвалідністю має становити не менше 10 % від загальної кількості місць на майданчиках для паркування.

Водночас необхідно буде передбачити ще щонайменше 5% місць для паркування авто, що перевозять дітей. Загалом це становитиме не менше 15% від загальної кількості паркомісць, але не менше двох місць — по одному для кожної категорії.

Нагадаємо:

Верховна рада 23 жовтня 2025 року проголосувала за законопроєкт про зобовʼязання до власників паркувальних майданчиків виділяти окремі місця для авто з дітьми до трьох років.