Українці збільшили попит на бензинові та гібридні авто: які моделі обирають

У квітні автомобілі з традиційними двигунами охопили 58% ринку нових легковиків, торік цей показник становив 56%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Йдеться, що найпопулярнішими були бензинові моделі, їм належить 39% березневих продажів нових авто, торік було 36%. Частка гібридних авто збільшилась з 29% до майже 33%.

Водночас дизельні авто охопили 19%, проти 20% у квітні 2025р. З близько 15% до 9% впала частка електромобілів. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Згідно з аналітикою, лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – HYUNDAI Tucson;

Гібридні – TOYOTA RAV-4;

Дизельні – RENAULT Duster;

Електро – BYD Leopard 3;

Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.

Нагадаємо:

Українці у квітні 2026 року придбали близько 6,2 тис. нових легкових авто, що на 3% більше, ніж у квітні 2025 року.