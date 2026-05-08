Українці у квітні купили 6,2 тисячі нових легковиків: які моделі обирає населення та бізнес

Віктор Волокіта — 8 травня, 11:38
Український автопарк у квітні поповнили близько 6,2 тис. нових легкових авто, з яких 66% автівок продано приватним клієнтам, а 34% придбали юрособи.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Продажі нових легковиків у порівнянні з квітнем 2025 року в приватному сегменті авторинку зменшились на 1%, а у корпоративному зросли на 13%.

Купуючи нові легкові авто, приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

  1. TOYOTA RAV-4 - 291 од.;
  2. HYUNDAI Tucson - 179 од.;
  3. BMW 3 - 139 од.;
  4. RENAULT Duster - 130 од.;
  5. MAZDA CX5 - 124 од.

Водночас у юридичних осіб найбільший попит мали:

  1. RENAULT Duster - 449 од.;
  2. SKODA Kodiaq - 67 од.;
  3. TOYOTA RAV-4 - 66 од.;
  4. VOLKSWAGEN Touareg - 62 од.;
  5. CITROEN C-Elysee - 51 од.

Нагадаємо:

У березні український автопарк поповнили близько 5,9 тис. нових легкових авто, з них – 64% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 36% придбали юрособи.

