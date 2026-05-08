Українці у квітні купили 6,2 тисячі нових легковиків: які моделі обирає населення та бізнес
Український автопарк у квітні поповнили близько 6,2 тис. нових легкових авто, з яких 66% автівок продано приватним клієнтам, а 34% придбали юрособи.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Продажі нових легковиків у порівнянні з квітнем 2025 року в приватному сегменті авторинку зменшились на 1%, а у корпоративному зросли на 13%.
Купуючи нові легкові авто, приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
- TOYOTA RAV-4 - 291 од.;
- HYUNDAI Tucson - 179 од.;
- BMW 3 - 139 од.;
- RENAULT Duster - 130 од.;
- MAZDA CX5 - 124 од.
Водночас у юридичних осіб найбільший попит мали:
- RENAULT Duster - 449 од.;
- SKODA Kodiaq - 67 од.;
- TOYOTA RAV-4 - 66 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg - 62 од.;
- CITROEN C-Elysee - 51 од.
Нагадаємо:
У березні український автопарк поповнили близько 5,9 тис. нових легкових авто, з них – 64% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 36% придбали юрособи.