Українці у квітні купили 6,2 тисячі нових легковиків: які моделі обирає населення та бізнес

Український автопарк у квітні поповнили близько 6,2 тис. нових легкових авто, з яких 66% автівок продано приватним клієнтам, а 34% придбали юрособи.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Продажі нових легковиків у порівнянні з квітнем 2025 року в приватному сегменті авторинку зменшились на 1%, а у корпоративному зросли на 13%.

Купуючи нові легкові авто, приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

TOYOTA RAV-4 - 291 од.; HYUNDAI Tucson - 179 од.; BMW 3 - 139 од.; RENAULT Duster - 130 од.; MAZDA CX5 - 124 од.

Водночас у юридичних осіб найбільший попит мали:

RENAULT Duster - 449 од.; SKODA Kodiaq - 67 од.; TOYOTA RAV-4 - 66 од.; VOLKSWAGEN Touareg - 62 од.; CITROEN C-Elysee - 51 од.

У березні український автопарк поповнили близько 5,9 тис. нових легкових авто, з них – 64% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 36% придбали юрособи.