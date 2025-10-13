Дві газопостачальні компанії "Нафтогазу" очолила нова людина: що про неї відомо

НАК "Нафтогаз України" звільнила Сергія Бєляєва з посад директора газопостачальної компанії "Нафтогаз України" та в.о. гендиректора "Нафтогаз Трейдинг". Обидві компанії очолила Людмила Кіндер.

Про це пише ExPro з посиланням на власні джерела та YouControl.

За повідомленням "Нафторинку", Кіндер з 15 лютого 2025 року очолювала "Альянс Холдинг", що управляє мережею АЗС Shell в Україні, та ТОВ "Глуско Рітейл". "Укрнафта" остаточно придбала 51% акцій "Альянс Холдинг" у серпні 2025 року, а "Глуско" отримала в управління. Кіндер передала свої справи роздрібного бізнесу Світлані Дяченко, яка раніше працювала в ОККО.

За інформацією з відкритих джерел, раніше Людмила Кіндер працювала директором департаменту підтримки та координації роботи мережі "Правекс Банк".

Бєляєв керував ГК "Нафтогаз України" з липня 2021 року після звільнення Максима Рабіновича. До цього, з січня 2021 року, він був фінансовим директором компанії. ГК "Нафтогаз України" забезпечує постачання природного газу для понад 12,5 млн побутових споживачів в Україні.

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" відповідає за постачання природного газу бюджетним і релігійним організаціям, ОСББ, теплокомуненерго та промисловим клієнтам, які співпрацюють з "Нафтогазом".

Нагадаємо:

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" на засіданні 5 вересня звільнила з посади члена правління Романа Чумака.