Створено комісію, яка відбиратиме членів НКЦПФР

Президент Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію, яка відбиратиме кандидатів на зайняття посад членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Про це йдеться у відповідному указі Зеленського від 27 травня.

До її складу увійшли п'ятеро осіб. Мова про заступницю голови Фонду державного майна Наталію Панову, заступника міністра економіки Єгора Перелигіна, директора Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук Володимира Короля, проректора з науково-педагогічної роботи Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Олександра Рожко та заступницю завідувача кафедри міжнародного менеджменту факультету міжнародної економіки і менеджменту Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана Олену Фурсову. Останні троє входять до складу комісії за згодою.

Нагадаємо, наразі керівництво НКЦПФР представлено чотирма членами та головою. І це мінімальний кількісний склад для ухвалення рішення цим органом. За законом, до складу НКЦПФР мають входити сім осіб: голова і шість членів.

В останній день 2025 року головою НКЦПФР замість скандальновідомого Руслана Магомедова Зеленський призначив Олексія Семенюка. А 5 січня 2026 року з займаних посад були звільнені члени комісії Юрій Бойко та Ярослав Шляхов.

Раніше рішення про призначення голови та членів НКЦПФР президент ухвалював на власний розсуд, а з 2026 року – лише за поданням конкурсної комісії за результатами відбору. Власне цим і займеться утворена Зеленським комісія. Щоправда, указом президента не визначено терміни – коли саме має завершиться відповідний відбір.