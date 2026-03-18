Звільнився керівник Офісу НКЦПФР, який їздив на Новий рік у Фінляндію

Керівник Офісу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Михайло Янчук звільнений із займаної посади.

Про це ЕП повідомили в пресслужбі НКЦПФР.

"Михайло Янчук був звільнений наказом голови НКЦПФР від 20 лютого 2026 року, на підставі заяви за власним бажанням", – йдеться у відповіді на запит ЕП.

В регуляторі додали, що наразі тимчасове виконання обовʼязків Керівника Офісу комісії покладено на Костянтина Мосенцева, директора Департаменту нагляду за ринками капіталу.

Чим відомий вже колишній керівник Офісу НКЦПФР? 17 січня 2025 року "Українська правда" повідомила, що Янчук, разом з родиною, з 1 січня по 8 січня 2025 року перебував у службовому відрядженні на не існуючих конференціях у м. Гельсінкі, Фінляндська Республіка.

У звіті про відрядження він зазначив, що по прибуттю у Гельсінкі він не міг зв'язатись з організаторами міжнародних конференцій, а відповідно і взяти участь в заходах на які його відрядили.

5 лютого, вже колишній голова НКЦПФР Руслан Магомедов наказав (копія наказу є в розпорядженні ЕП) протягом 30 днів провести перевірку інформації викладеної в матеріалі "Української правди" та за її результатами підготувати звіт. Перевірка "не виявила ознак порушення трудової дисципліни або інших правопорушень в діях Янчука".

31 грудня президент Володимир Зеленський звільнив Магомедова з займаної посади, а на його місце призначив Олексія Семенюка.