Правоохоронці викрили оборудки із землею біля Києва на 31 мільйон гривень

Поліцейські повідомили про підозру державній реєстраторці, яка незаконно переоформила землі під Києвом на 31 мільйон гривень, її загрожує до шести років позбавлення волі.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Посадовиця одного з центрів надання адміністративних послуг Київської області незаконно внесла зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та зареєструвала право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 9,1176 гектара на території Бориспільського району Київської області на користь приватної структури.

Надалі земельну ділянку поділили на 13 окремих земельних ділянок, що дало змогу приховати її походження та створити видимість законності набуття права власності.

За даними досудового розслідування, державна реєстраторка використала свій доступ до державного реєстру та без законних підстав зареєструвала право власності на земельну ділянку.

Протиправну схему викрили слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань.

Поліцейські провели шість санкціонованих обшуків у Києві, Борисполі, Ірпені та Бориспільському районі Київської області. Слідчі дії відбулися за місцями проживання фігурантів, а також у приміщеннях, де могли зберігатися документи та інші докази незаконного переоформлення земельної ділянки.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, документацію щодо набуття та реєстрації права власності на земельні ділянки, рукописні записи та інші носії інформації, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Державній реєстраторці повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, особою, яка має право доступу до неї. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до незаконного заволодіння земельною ділянкою. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

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