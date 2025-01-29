РФ сообщает о миллиардных доходах от продажи квартиры Зеленского и другого имущества украинцев в Крыму

Российские власти заявили, что получили более 4,8 миллиарда рублей (48,5 млн долл) от продажи "национализированного" имущества украинцев в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает российский министр имущественных и земельных отношений полуострова Лариса Кулинич, передает Радио Свобода.

Среди проданных объектов - квартира президента Владимира Зеленского в Ялте, комплекс недвижимости "Вилла Елена", торговый центр "Бакалея", отель "Тысяча и одна ночь", отель "Европа" в Алуште и другие объекты, отметила представитель оккупационных властей.

По ее словам, за прошлый год к перечню "национализированного" имущества добавилась более тысячи объектов, среди которых продуктовые склады, торговые центры, офисные помещения и даже кинотеатры.

Ранее заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Денис Чистиков отмечал, что только за 2024 год в Крыму и Севастополе российские власти "национализировали" имущество 560 физических и юридических лиц и еще 135 зданий в Севастополе.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов в ноябре 2024 года утверждал, что в бюджет полуострова от продажи "национализированной" недвижимости поступило 2,7 миллиарда рублей.

Напомним:

Оккупанты в Крыму сообщили о новых кражах недвижимости украинцев, среди которых активы экс-премьера Арсения Яценюка и победительницы "Евровидения" 2016 года певицы Сусаны Джамаладиновой, а также активы "Киевгорстроя".