Уряд РФ планує заморозити ціни на їжу

Російська влада розглядає повернення до жорсткого державного контролю цін на соціально значущі продукти через інфляцію, що розігналася на тлі неврожаю та рекордних військових витрат.

Про це пише The Moscow Times.

Мінсільгосп РФ запропонував найбільшим галузевим об'єднанням надати відгуки щодо проєкту поправок до закону про держрегулювання торгівлі. Згідно з ними, уже з 2026 року продажі основних продуктів харчування можуть здійснюватися винятково за довгостроковими контрактами з фіксованими цінами, які дозволяється переглядати не частіше одного разу на рік. Ще радикальніший варіант передбачає встановлення державного цінового коридору на 80% продукції.

Регулювання може торкнутися картоплі, буряка, моркви, капусти, цибулі, томатів, огірків, молока, яєць, цукру, яблук і соняшникової олії. Поштовхом стали різкі стрибки цін: наприклад, картопля у травні подорожчала у 2,5 раза, а овочі "борщового набору" — на 57–87% у річному вимірі.

Втім, більшість галузевих об'єднань виступають проти ініціативи. Вони наголошують, що фіксовані ціни у період зростання витрат неможливо підтримувати без втрат. Виконавчий директор "Руспродсоюзу" Дмитро Востріков зауважив, що більш реалістичним є договірне саморегулювання з урахуванням собівартості та регіональних особливостей, а не жорсткі держобмеження.

Національна м’ясна асоціація також попередила, що довгострокове регулювання може призвести до зупинки виробництва.

Поправки планують внести в закон з 1 березня 2026 року. Якщо перший варіант реалізують, частка контрактів з фіксованими цінами зростатиме: до 85% у 2027 році та 90% — у 2028-му.