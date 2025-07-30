Правительство РФ планирует заморозить цены на еду

Российские власти рассматривают возвращение к жесткому государственному контролю цен на социально значимые продукты из-за разогнавшейся инфляции на фоне неурожая и рекордных военных расходов.

Об этом пишет The Moscow Times.

Минсельхоз РФ предложил крупнейшим отраслевым объединениям предоставить отзывы по проекту поправок к закону о госрегулировании торговли. Согласно им, уже с 2026 года продажи основных продуктов питания могут осуществляться исключительно по долгосрочным контрактам с фиксированными ценами, которые разрешается пересматривать не чаще одного раза в год. Еще более радикальный вариант предусматривает установление государственного ценового коридора на 80% продукции.

Регулирование может коснуться картофеля, свеклы, моркови, капусты, лука, томатов, огурцов, молока, яиц, сахара, яблок и подсолнечного масла. Толчком стали резкие скачки цен: например, картофель в мае подорожал в 2,5 раза, а овощи "борщевого набора" - на 57-87% в годовом измерении.

Впрочем, большинство отраслевых объединений выступают против инициативы. Они отмечают, что фиксированные цены в период роста расходов невозможно поддерживать без потерь. Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков отметил, что более реалистичным является договорное саморегулирование с учетом себестоимости и региональных особенностей, а не жесткие госограничения.

Национальная мясная ассоциация также предупредила, что долгосрочное регулирование может привести к остановке производства.

Поправки планируют внести в закон с 1 марта 2026 года. Если первый вариант реализуют, доля контрактов с фиксированными ценами будет расти: до 85% в 2027 году и 90% - в 2028-м.