РНБО запровадила санкції проти криптовалютних схем Росії
Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фізичних та Юридичних осіб, що допомагали агресору виводити активи завдяки криптовалюті.
Про це йдеться в указі оприлюдненому на сайті Офісу президента.
Санкції запровадили проти 60 компаній, 55 з яких є резидентами РФ.
За словами радника-уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка:
- 19 з підсанкційних компаній є найбільшими майнерами, які створюють схеми для обходу санкцій через криптовалюту
- 17 операторів інформаційних систем для випуску цифрових фінансових активів, частина вже під санкціями США.
- 19 компаній фінансової інфраструктури РФ: виробники платіжного обладнання, організатори обміну заблокованими активами, посередники міжнародних платежів у санкційних умовах.
- 5 операційних компаній криптобірж, залучених до обходу санкцій.
5 компаній, що не є резидентами РФ допомагають РФ обходити санкції, частина з них під санкціями США:
- TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED (Кіпр) — під санкціями США з 25.03.2024;
- ЕКСМО РБК ЛТД (Казахстан) — оператор криптобіржі EXMO.me, працює на ринок РФ, Білорусі, Казахстану, бере участь в обході санкцій:
- AWX Solutions FZ-LLC (ОАЕ) — керує криптобіржею AWX.pro (раніше AWEX), під санкціями США;
- Crypto Explorer DMCC (ОАЕ) — під санкціями США, керує біржею AWEX, конвертує криптовалюти, рублі та дирхами ОАЕ;
- Bitpapa IC FZC LLC (ОАЕ) — під санкціями США, пірингова криптобіржа, орієнтована на російських користувачів.
Санкції також запровадили проти 73 фізичних осіб, які є керівниками та власниками підсанкційних компаній та посадовими особами Центробанку РФ.
Детальний список можна дізнатись у переліку від РНБО. Санкційні обмеження передбачають блокування активів та заборону на економічну діяльність в Україні.
"Це й синхронізація з нашими партнерами, і наша ініціатива. Тільки через одну компанію (За інформацією ЕП – ТОВ "А7"), яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості.
Звісно, всі схеми ми будемо зупиняти. Зараз, коли звичні фінансові шляхи для Росії багато де заблоковані, вони переходять у тому числі на криптовалютні розрахунки", – прокоментував запровадження санкцій Зеленський.
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