РНБО запровадила санкції проти криптовалютних схем Росії

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фізичних та Юридичних осіб, що допомагали агресору виводити активи завдяки криптовалюті.

Про це йдеться в указі оприлюдненому на сайті Офісу президента.

Санкції запровадили проти 60 компаній, 55 з яких є резидентами РФ.

За словами радника-уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка:

19 з підсанкційних компаній є найбільшими майнерами, які створюють схеми для обходу санкцій через криптовалюту

17 операторів інформаційних систем для випуску цифрових фінансових активів, частина вже під санкціями США.

19 компаній фінансової інфраструктури РФ: виробники платіжного обладнання, організатори обміну заблокованими активами, посередники міжнародних платежів у санкційних умовах.

5 операційних компаній криптобірж, залучених до обходу санкцій.

5 компаній, що не є резидентами РФ допомагають РФ обходити санкції, частина з них під санкціями США:

TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED (Кіпр) — під санкціями США з 25.03.2024;

ЕКСМО РБК ЛТД (Казахстан) — оператор криптобіржі EXMO.me, працює на ринок РФ, Білорусі, Казахстану, бере участь в обході санкцій:

AWX Solutions FZ-LLC (ОАЕ) — керує криптобіржею AWX.pro (раніше AWEX), під санкціями США;

Crypto Explorer DMCC (ОАЕ) — під санкціями США, керує біржею AWEX, конвертує криптовалюти, рублі та дирхами ОАЕ;

Bitpapa IC FZC LLC (ОАЕ) — під санкціями США, пірингова криптобіржа, орієнтована на російських користувачів.

Санкції також запровадили проти 73 фізичних осіб, які є керівниками та власниками підсанкційних компаній та посадовими особами Центробанку РФ.

Детальний список можна дізнатись у переліку від РНБО. Санкційні обмеження передбачають блокування активів та заборону на економічну діяльність в Україні.

"Це й синхронізація з нашими партнерами, і наша ініціатива. Тільки через одну компанію (За інформацією ЕП – ТОВ "А7"), яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості.

Звісно, всі схеми ми будемо зупиняти. Зараз, коли звичні фінансові шляхи для Росії багато де заблоковані, вони переходять у тому числі на криптовалютні розрахунки", – прокоментував запровадження санкцій Зеленський.

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