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СНБО ввел санкции против криптовалютных схем России

Владимир Туник-Фриз — 6 июля, 16:14
СНБО ввел санкции против криптовалютных схем России
Getty Images

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против физических и юридических лиц, которые помогали агрессору выводить активы благодаря криптовалюте.

Об этом говорится в указе обнародованном на сайте Офиса президента.

Санкции ввели против 60 компаний, 55 из которых являются резидентами РФ.

По словам советника-уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка:

  • 19 из подсанкционных компаний являются крупнейшими майнерами, которые создают схемы для обхода санкций через криптовалюту
  • 17 операторов информационных систем для выпуска цифровых финансовых активов, часть уже под санкциями США.
  • 19 компаний финансовой инфраструктуры РФ: производители платежного оборудования, организаторы обмена заблокированными активами, посредники международных платежей в санкционных условиях.
  • 5 операционных компаний криптобирж, вовлеченных в обход санкций.

5 компаний, не являющихся резидентами РФ помогают РФ обходить санкции, часть из них под санкциями США:

  • TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED (Кипр) - под санкциями США с 25.03.2024;
  • ЭКСМО РБК ЛТД (Казахстан) - оператор криптобиржи EXMO.me, работает на рынок РФ, Беларуси, Казахстана, участвует в обходе санкций:
  • AWX Solutions FZ-LLC (ОАЭ) - управляет криптобиржей AWX.pro (ранее AWEX), под санкциями США;
  • Crypto Explorer DMCC (ОАЭ) - под санкциями США, управляет биржей AWEX, конвертирует криптовалюты, рубли и дирхамы ОАЭ;
  • Bitpapa IC FZC LLC (ОАЭ) - под санкциями США, пиринговая криптобиржа, ориентированная на российских пользователей.

Санкции также ввели против 73 физических лиц, которые являются руководителями и владельцами подсанкционных компаний и должностными лицами Центробанка РФ.

Подробный список можно узнать в перечне от СНБО. Санкционные ограничения предусматривают блокирование активов и запрет на экономическую деятельность в Украине.

"Это и синхронизация с нашими партнерами, и наша инициатива. Только через одну компанию (по информации ЭП - ООО "А7"), которая теперь уже в санкционном списке, и только с начала этого года, то есть до санкций россияне провели несколько миллиардов долларов, и в основном это именно для нужд их военной промышленности.

Конечно, все схемы мы будем останавливать. Сейчас, когда привычные финансовые пути для России много где заблокированы, они переходят в том числе на криптовалютные расчеты", - прокомментировал введение санкций Зеленский.

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Зеленский

СНБО ввел санкции против криптовалютных схем России
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