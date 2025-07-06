СНБО ввел санкции против криптовалютных схем России
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против физических и юридических лиц, которые помогали агрессору выводить активы благодаря криптовалюте.
Об этом говорится в указе обнародованном на сайте Офиса президента.
Санкции ввели против 60 компаний, 55 из которых являются резидентами РФ.
По словам советника-уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка:
- 19 из подсанкционных компаний являются крупнейшими майнерами, которые создают схемы для обхода санкций через криптовалюту
- 17 операторов информационных систем для выпуска цифровых финансовых активов, часть уже под санкциями США.
- 19 компаний финансовой инфраструктуры РФ: производители платежного оборудования, организаторы обмена заблокированными активами, посредники международных платежей в санкционных условиях.
- 5 операционных компаний криптобирж, вовлеченных в обход санкций.
5 компаний, не являющихся резидентами РФ помогают РФ обходить санкции, часть из них под санкциями США:
- TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED (Кипр) - под санкциями США с 25.03.2024;
- ЭКСМО РБК ЛТД (Казахстан) - оператор криптобиржи EXMO.me, работает на рынок РФ, Беларуси, Казахстана, участвует в обходе санкций:
- AWX Solutions FZ-LLC (ОАЭ) - управляет криптобиржей AWX.pro (ранее AWEX), под санкциями США;
- Crypto Explorer DMCC (ОАЭ) - под санкциями США, управляет биржей AWEX, конвертирует криптовалюты, рубли и дирхамы ОАЭ;
- Bitpapa IC FZC LLC (ОАЭ) - под санкциями США, пиринговая криптобиржа, ориентированная на российских пользователей.
Санкции также ввели против 73 физических лиц, которые являются руководителями и владельцами подсанкционных компаний и должностными лицами Центробанка РФ.
Подробный список можно узнать в перечне от СНБО. Санкционные ограничения предусматривают блокирование активов и запрет на экономическую деятельность в Украине.
"Это и синхронизация с нашими партнерами, и наша инициатива. Только через одну компанию (по информации ЭП - ООО "А7"), которая теперь уже в санкционном списке, и только с начала этого года, то есть до санкций россияне провели несколько миллиардов долларов, и в основном это именно для нужд их военной промышленности.
Конечно, все схемы мы будем останавливать. Сейчас, когда привычные финансовые пути для России много где заблокированы, они переходят в том числе на криптовалютные расчеты", - прокомментировал введение санкций Зеленский.
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