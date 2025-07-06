СНБО ввел санкции против криптовалютных схем России

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против физических и юридических лиц, которые помогали агрессору выводить активы благодаря криптовалюте.

Об этом говорится в указе обнародованном на сайте Офиса президента.

Санкции ввели против 60 компаний, 55 из которых являются резидентами РФ.

По словам советника-уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка:

19 из подсанкционных компаний являются крупнейшими майнерами, которые создают схемы для обхода санкций через криптовалюту

17 операторов информационных систем для выпуска цифровых финансовых активов, часть уже под санкциями США.

19 компаний финансовой инфраструктуры РФ: производители платежного оборудования, организаторы обмена заблокированными активами, посредники международных платежей в санкционных условиях.

5 операционных компаний криптобирж, вовлеченных в обход санкций.

5 компаний, не являющихся резидентами РФ помогают РФ обходить санкции, часть из них под санкциями США:

TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED (Кипр) - под санкциями США с 25.03.2024;

ЭКСМО РБК ЛТД (Казахстан) - оператор криптобиржи EXMO.me, работает на рынок РФ, Беларуси, Казахстана, участвует в обходе санкций:

AWX Solutions FZ-LLC (ОАЭ) - управляет криптобиржей AWX.pro (ранее AWEX), под санкциями США;

Crypto Explorer DMCC (ОАЭ) - под санкциями США, управляет биржей AWEX, конвертирует криптовалюты, рубли и дирхамы ОАЭ;

Bitpapa IC FZC LLC (ОАЭ) - под санкциями США, пиринговая криптобиржа, ориентированная на российских пользователей.

Санкции также ввели против 73 физических лиц, которые являются руководителями и владельцами подсанкционных компаний и должностными лицами Центробанка РФ.

Подробный список можно узнать в перечне от СНБО. Санкционные ограничения предусматривают блокирование активов и запрет на экономическую деятельность в Украине.

"Это и синхронизация с нашими партнерами, и наша инициатива. Только через одну компанию (по информации ЭП - ООО "А7"), которая теперь уже в санкционном списке, и только с начала этого года, то есть до санкций россияне провели несколько миллиардов долларов, и в основном это именно для нужд их военной промышленности.

Конечно, все схемы мы будем останавливать. Сейчас, когда привычные финансовые пути для России много где заблокированы, они переходят в том числе на криптовалютные расчеты", - прокомментировал введение санкций Зеленский.

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