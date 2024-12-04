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РФ вдається до кібератак на енергосистему напередодні масованих обстрілів – Міненерго

Віктор Волокіта — 4 грудня, 19:01
РФ вдається до кібератак на енергосистему напередодні масованих обстрілів – Міненерго

Російські війська продовжують застосовувати практику потужних кібератак на енергосектор України перед масованими обстрілами енергосистеми.

Про це заявив заступник міністра енергетики Роман Андарак, передає "Інтерфакс-Україна".

"За два дні до масованих обстрілів енергетики здійснюється потужна кібератака на багато об'єктів енергетичного сектора. Тоді ми знаємо, що за один-два дні буде обстріл", – розповів заступник міністра.

Він додав, що РФ також активно використовує всі методи поширення дезінформації, спрямованої на формування паніки серед населення, застосовує інформаційно-психологічні маніпуляції та пропаганду щодо стану енергетики.

Нагадаємо:

28 листопада російські війська завдали вже одинадцятого масованого удару по українській енергосистемі, внаслідок якого було пошкоджено енергооб’єкти у декількох регіонах країни.

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