РФ вдається до кібератак на енергосистему напередодні масованих обстрілів – Міненерго

Російські війська продовжують застосовувати практику потужних кібератак на енергосектор України перед масованими обстрілами енергосистеми.

Про це заявив заступник міністра енергетики Роман Андарак, передає "Інтерфакс-Україна".

"За два дні до масованих обстрілів енергетики здійснюється потужна кібератака на багато об'єктів енергетичного сектора. Тоді ми знаємо, що за один-два дні буде обстріл", – розповів заступник міністра.

Він додав, що РФ також активно використовує всі методи поширення дезінформації, спрямованої на формування паніки серед населення, застосовує інформаційно-психологічні маніпуляції та пропаганду щодо стану енергетики.

Нагадаємо:

28 листопада російські війська завдали вже одинадцятого масованого удару по українській енергосистемі, внаслідок якого було пошкоджено енергооб’єкти у декількох регіонах країни.