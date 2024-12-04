РФ прибегает к кибератакам на энергосистему накануне массированных обстрелов - Минэнерго

Российские войска продолжают применять практику мощных кибератак на энергосектор Украины перед массированными обстрелами энергосистемы.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Роман Андарак, передает "Интерфакс-Украина".

"За два дня до массированных обстрелов энергетики осуществляется мощная кибератака на многие объекты энергетического сектора. Тогда мы знаем, что за один-два дня будет обстрел", - рассказал замминистра.

Он добавил, что РФ также активно использует все методы распространения дезинформации, направленной на формирование паники среди населения, применяет информационно-психологические манипуляции и пропаганду относительно состояния энергетики.

Напомним:

28 ноября российские войска нанесли уже одиннадцатый массированный удар по украинской энергосистеме, в результате которого были повреждены энергообъекты в нескольких регионах страны.