РФ прибегает к кибератакам на энергосистему накануне массированных обстрелов - Минэнерго
Российские войска продолжают применять практику мощных кибератак на энергосектор Украины перед массированными обстрелами энергосистемы.
Об этом заявил заместитель министра энергетики Роман Андарак, передает "Интерфакс-Украина".
"За два дня до массированных обстрелов энергетики осуществляется мощная кибератака на многие объекты энергетического сектора. Тогда мы знаем, что за один-два дня будет обстрел", - рассказал замминистра.
Он добавил, что РФ также активно использует все методы распространения дезинформации, направленной на формирование паники среди населения, применяет информационно-психологические манипуляции и пропаганду относительно состояния энергетики.
Напомним:
28 ноября российские войска нанесли уже одиннадцатый массированный удар по украинской энергосистеме, в результате которого были повреждены энергообъекты в нескольких регионах страны.