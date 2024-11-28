Росіяни вчергове атакували об'єкти "Нафтогазу"

Під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада росіяни вкотре атакували об'єкти Групи "Нафтогаз".

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

У компанії зазначили, що ніхто не постраждав.

"Атака не вплине на надання послуг українським споживачам та клієнтам Групи. Наші співробітники та залучені служби займаються ліквідацією наслідків влучань", - йдеться у повідомленні.

"Нафтогаз" не надав подробиць про об’єкти і наслідки обстрілів.

Нагадаємо:

У зв’язку з повітряною тривогою та через російську масовану ракетно-дронову атаку в Україні запровадили екстрені відключення світла. Під час атаки протиповітряна оборона знищила 76 крилатих ракет, 3 керовані авіаційні ракети та 35 БпЛА зі 188 ворожих цілей.

Росія вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури у низці регіонів України.

РФ вже не вперше атакує об'єкти "Нафтогазу".

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