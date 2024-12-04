Рада вирішила ліквідувати Комісію з грального бізнесу
Верховна Рада на пленарному засіданні у середу, 4 грудня, ухвалила в цілому законопроєкт №9256-д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.
Про це повідомив віцепрем'єр, міністр з питань цифровізації Михайло Федоров.
Зазначається, що суть закону — реорганізувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) і прибрати з процесу видачі ліцензій людський чинник. Цифровізувати ліцензії, щоб видача була автоматичною, за чіткими критеріями, та почати впровадження системи онлайн-моніторингу.
Замість КРАІЛ до 1 квітня 2025 року мають створити новий уповноважений орган без колегіального статусу.
Депутат Ярослав Железняк вказав, що ухвалений закон передбачає заборону на рекламу азартних ігор за певними винятками: в нічний час на телебаченні й радіо, у медіа і в пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року.
Забороняється також пропонування або надання відшкодування витрат для участі в азартних іграх, здійснення телефонних дзвінків і надсилання масових повідомлень, пропонування безоплатних бонусів замість внесення ставки.
У рекламі забороняється участь військовослужбовців, волонтерів, популярних осіб, а також використання тематики, пов’язаної з війною.
Забороняється спонсорство, крім спорту. Встановлюються ліміти на витрати та час гри, а також обов’язкові перерви.
Нагадаємо:
Надходження від грального бізнесу у вересні 2024 року склали 1,8 млрд гривень, що на 83,2% або на 0,8 млрд гривень більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
Від початку 2024 року в Україні заблоковано 600 сайтів, на яких розміщувались ресурси нелегальних онлайн-казино.