Рада вирішила ліквідувати Комісію з грального бізнесу

Верховна Рада на пленарному засіданні у середу, 4 грудня, ухвалила в цілому законопроєкт №9256-д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом.

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр з питань цифровізації Михайло Федоров.

Зазначається, що суть закону — реорганізувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) і прибрати з процесу видачі ліцензій людський чинник. Цифровізувати ліцензії, щоб видача була автоматичною, за чіткими критеріями, та почати впровадження системи онлайн-моніторингу.

Замість КРАІЛ до 1 квітня 2025 року мають створити новий уповноважений орган без колегіального статусу.

Депутат Ярослав Железняк вказав, що ухвалений закон передбачає заборону на рекламу азартних ігор за певними винятками: в нічний час на телебаченні й радіо, у медіа і в пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року.

Забороняється також пропонування або надання відшкодування витрат для участі в азартних іграх, здійснення телефонних дзвінків і надсилання масових повідомлень, пропонування безоплатних бонусів замість внесення ставки.

У рекламі забороняється участь військовослужбовців, волонтерів, популярних осіб, а також використання тематики, пов’язаної з війною.

Забороняється спонсорство, крім спорту. Встановлюються ліміти на витрати та час гри, а також обов’язкові перерви.

Нагадаємо:

Надходження від грального бізнесу у вересні 2024 року склали 1,8 млрд гривень, що на 83,2% або на 0,8 млрд гривень більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Від початку 2024 року в Україні заблоковано 600 сайтів, на яких розміщувались ресурси нелегальних онлайн-казино.