Рада решила ликвидировать Комиссию по игорному бизнесу

Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 4 декабря, приняла в целом законопроект №9256-д о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усилении контроля за игорным бизнесом.

Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам цифровизации Михаил Федоров.

Отмечается, что суть закона - реорганизовать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и убрать из процесса выдачи лицензий человеческий фактор. Цифровизировать лицензии, чтобы выдача была автоматической, по четким критериям, и начать внедрение системы онлайн-мониторинга.

Вместо КРАИЛ до 1 апреля 2025 года должны создать новый уполномоченный орган без коллегиального статуса.

Депутат Ярослав Железняк указал, что принятый закон предусматривает запрет на рекламу азартных игр за определенными исключениями: в ночное время на телевидении и радио, в медиа и в поисковых системах с целевой аудиторией старше 21 года.

Запрещается также предложение или предоставление возмещения расходов для участия в азартных играх, осуществление телефонных звонков и отправка массовых сообщений, предложение бесплатных бонусов вместо внесения ставки.

В рекламе запрещается участие военнослужащих, волонтеров, популярных лиц, а также использование тематики, связанной с войной.

<Запрещается спонсорство, кроме спорта. Устанавливаются лимиты на расходы и время игры, а также обязательные перерывы.

Напомним:

Поступления от игорного бизнеса в сентябре 2024 года составили 1,8 млрд гривен, что на 83,2% или на 0,8 млрд гривен больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

С начала 2024 года в Украине заблокировано 600 сайтов, на которых размещались ресурсы нелегальных онлайн-казино

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