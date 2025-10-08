Як у ЄС: Рада підтримала створення агенції для дотацій фермерам

Верховна Рада проголосувала за створення Виплатної агенції фермерам, що було вимогою ЄС та кроком до інтеграції України у спільну аграрну політику обʼєднання.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

У Законопроєкті пропонують створити Виплатну агенцію, яка буде займатись фінансовою підтримкою фермерів за аналогом із ЄС у межаї так званої "спільної аграрної політики".

Ухвалення законопроєкту є необхідною умовою для гармонізації українського законодавства з правом Європейського Союзу у сфері аграрної політики. Також законопроєкт є частиною програми Ukraine Facility.

Виплатна агенція буде незалежною інституцією, відповідальною за розподіл, адміністрування та моніторинг фінансової допомоги в аграрному секторі.

Окрім цього законопроєкт пропонує створити Інтегровану системи адміністрування та контролю (ІСАК), Системи сільськогосподарських даних (ССД), цифрову базу сільськогосподарських даних для моніторингу розвитку фермерських громад.

Запровадження цих систем заплановане на 2027 рік.

Депутати змогли ухвалити закон тільки з другої спроби.

Нагадаємо:

Міністерство економіки виплатить 138,3 млн грн за серпневими 600 заявками у межах програми компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання для придбання 952 одиниць на загальну суму понад 663,7 млн грн.