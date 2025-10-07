Мінекономіки повідомило про мільйонні компенсації за вітчизняну сільгосптехніку

Міністерство економіки виплатить 138,3 млн грн за серпневими 600 заявками у межах програми компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання для придбання 952 одиниць на загальну суму понад 663,7 млн грн.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Там уточнили, що серед придбаної техніки є ґрунтообробні машини, причепи різних моделей, обладнання для транспортування, системи для зрошення та багато іншого сучасного обладнання українського виробництва.

"В межах цього етапу програми, з грудня 2024 року, українські машинобудівники вже реалізували агротехніку та обладнання вітчизняного виробництва на більш як 4,3 млрд грн.

Це понад 6,2 тис. нових жниварок, плугів, культиваторів, дощувальних машин та іншого устаткування, яке вже зараз працює у полі та на переробних підприємствах", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Щоб скористатися програмою компенсації 25% вартості, агровиробникам потрібно бути зареєстрованими у Державному аграрному реєстрі, обрати техніку або обладнання з офіційного переліку на сайті Мінекономіки та придбати його через уповноважений банк. В програмі беруть участь 34 банки.

Після повної оплати через один із цих банків подати заявку на компенсацію 25% вартості.

Виробники, які бажають включити свою продукцію до переліку, можуть звернутися до Мінекономіки, подавши заявку на офіційному сайті міністерства.

Нагадаємо:

Компенсація 25% вартості надається за українську сільськогосподарську техніку та обладнання, що мають не менше 60% локалізації. Для окремих категорій – комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів – діють спеціальні умови. Програма реалізується у межах політики розвитку виробників "Зроблено в Україні".