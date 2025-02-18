НБУ може позбавити Порошенка впливу на "Міжнародний інвестиційний банк"

Національний банк України може ухвалити рішення про заборону Петру Порошенку користуватися своїм правом голосу за акціями "Міжнародного інвестиційного банку" (МІБ).

Про це Нацбанк повідомив у відповіді на запит ЕП.

Зокрема, в НБУ зазначають, що запроваджені проти Петра Порошенка санкції заплямовують його ділову репутацію як власника МІБ. Водночас, відповідно до закону "Про банки та банківську діяльність", власники та керівники українських банків повинні мати бездоганну ділову репутацію.

"І у разі виявлення під час оцінки ділової репутації власника ознаки небездоганної ділової репутації, Національний банк визнає ділову репутацію такої особи небездоганною. Водночас така оцінка проводиться після низки процедурних дій, після чого НБУ сформує власні пропозиції щодо заходу впливу до власника", – йдеться у відповіді регулятора.

Там зазначають, що заходи впливу, які можуть застосувати до акціонера банку небездоганною діловою репутацією перераховані у законі "Про банки та банківську діяльність", а також у постанові НБУ №346.

" Тимчасова заборона права голосу також серед тих заходів впливу, які можуть бути застосовані у разі виявлення невідповідності ділової репутації власника істотної участі в банку ", – зазначають в НБУ.

Також у Нацбанку додали, що у 1 кварталі 2025 року там запланували провести в "Міжнародному інвестиційному банку" виїзну перевірку з питань фінмоніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства. Натомість інспекційних перевірок МІБ у 2025 році не заплановано.

Свого часу НБУ вже ухвалював рішення про позбавлення акціонера прав голосу за акціями банку через запроваджені санкції РНБО. Таке рішення регулятор ухвалював проти підсанкційних російських олігархів Міхаіла Фрідмана, Пьотра Авена та Андрєя Косогова, яким належав нині націоналізований "Сенс банк".

Нагадаємо, що 12 лютого Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про запровадження санкцій проти Петра Порошенка та низки інших громадян.

За даними НБУ, Петру Порошенку належить 64,98% акцій "Міжнародного інвестиційного банку" через ПАТ "ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал".