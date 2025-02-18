НБУ может лишить Порошенко влияния на "Международный инвестиционный банк"

Национальный банк Украины может принять решение о запрете Петру Порошенко пользоваться своим правом голоса по акциям "Международного инвестиционного банка" (МИБ).

Об этом Нацбанк сообщил в ответе на запрос ЭП.

В частности, в НБУ отмечают, что введенные против Петра Порошенко санкции запятнают его деловую репутацию как владельца МИБ. В то же время, согласно закону "О банках и банковской деятельности", владельцы и руководители украинских банков должны иметь безупречную деловую репутацию.

"И в случае выявления при оценке деловой репутации владельца признаки небезупречной деловой репутации, Национальный банк признает деловую репутацию такого лица небезупречной. В то же время такая оценка проводится после ряда процедурных действий, после чего НБУ сформирует собственные предложения относительно меры воздействия к владельцу", - говорится в ответе регулятора.

Там отмечают, что меры воздействия, которые могут применить к акционеру банка с небезупречной деловой репутацией перечислены в законе "О банках и банковской деятельности", а также в постановлении НБУ №346.

" Временный запрет права голоса также среди тех мер воздействия, которые могут быть применены в случае выявления несоответствия деловой репутации владельца существенного участия в банке ", - отмечают в НБУ.

Также в Нацбанке добавили, что в 1 квартале 2025 года там запланировали провести в "Международном инвестиционном банке" выездную проверку по вопросам финмониторинга, соблюдения валютного и санкционного законодательства. Зато инспекционных проверок МИБ в 2025 году не запланировано.

В свое время НБУ уже принимал решение о лишении акционера прав голоса по акциям банка из-за введенных санкций СНБО. Такое решение регулятор принимал против подсанкционных российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова, которым принадлежал ныне национализированный "Сенс банк".

Напомним, что 12 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении санкций против Петра Порошенко и ряда других граждан.

По данным НБУ, Петру Порошенко принадлежит 64,98% акций "Международного инвестиционного банка" через ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал".