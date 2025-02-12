РНБО запровадила санкції проти Порошенка – джерела

Українська правда

Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти 5-го президента України нардепа Петра Порошенка.

Джерело: співрозмовники УП в оточенні Порошенка, та в РНБО

Деталі: Інших подробиці джерела не наводять.

Президент Володимир Зеленський оголосив про санкції РНБО після засідання Ради у вечірньому зведенні 12 лютого, не називаючи прізвищ.

Пряма мова Зеленського: "Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, – кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців. І це буде. Обов’язково".