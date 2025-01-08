Українців попередили про фейкову інформацію про графіки відключень газу

Невідомі у неправдивому повідомленні використали скріншот неіснуючої новини на Економічній правді

Інформація про графіки відключення газу, нібито у звʼязку з припиненням транзиту російського газу через Україну, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Згідно з повідомленням, такий фейк поширюється в Telegram-каналах зі скриншотом неіснуючої статті в одному з українських видань. Для перегляду "графіки" користувачів скеровують до Telegram-бота.

На фото, яке розмістило ЦПД, видно, що невідомі у неправдивому повідомленні використали скріншот неіснуючої новини на Економічній правді. 6 січня, як вказано у фейковій інформації, на ЕП була опублікована інша новина - про "Національний кешбек".

"Подібне повідомлення є типовим прикладом кліку з використанням дезінформаційних заголовків і фейкових статей", - зазначил в ЦПД.

"Інформація про можливе введення графіків відключень газу не відповідає дійсності", - також повідомили в "Нафтогазі".