27 листопада застосунок "Київ Цифровий" перейде на нову платіжну систему, зникне можливість оплачувати послуги збереженою карткою.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що після оновлення більше не буде окремого розділу "Картки", тому не можна буде оплачувати послуги збереженою банківською карткою.

Однак як і раніше, користувачі зможуть оплачувати послуги:

за реквізитами банківської картки;

через Apple Pay;

через Google Pay.

"Щоб уникнути проблем з оплатою транспортних послуг і купівлею квитків заздалегідь, оновіть застосунок до останньої версії", – наголосили в КМДА.

Усі платіжні дані в застосунку шифрують і захищають відповідно до міжнародного стандарту безпеки Payment Card Industry Data Security Standard.

Нагадаємо:

У міському застосунку "Київ Цифровий" тепер можна відстежувати рух наземного транспорту в режимі реального часу навіть під час повітряних тривог.