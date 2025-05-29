ДБР оголосило нову підозру одному з директорів Pin-Up: що йому загрожує

Державне бюро розслідувань повідомили про додаткову підозру одному з директорів компанії Pin-Up, який координував роботу українського сегмента грального бізнесу. Він перебуває на території України та йому вже оголошувалась підозра у лютому.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У новій підозрі йому інкримінують участь у злочинній організації; умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах; легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом; службове підроблення.

Як зазначає ДБР, максимальна санкція за цими статтями — до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нова підозра дає можливість розширити коло фігурантів справи.

ДБР вже готує подальші процесуальні рішення, які дозволять оголосити в міжнародний розшук інших причетних осіб — громадян України, що переховуються за кордоном, а також притягнути до відповідальності громадян РФ, також причетних до діяльності нелегального грального бізнесу.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про завпровадження санкцій проти власника російського казино Pin-Up Дмітрія Пуніна та повʼязаних із казино компаній.