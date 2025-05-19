У Чорнобильській зоні хочуть розмістити малі модульні реактори

Земельні ділянки у Чорнобильській зоні відчуження можуть бути виділені для розміщення малих модульних реакторів (ММР).

Про це повідомив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Григорій Іщенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми також готові виділити земельні ділянки для розміщення малих модульних реакторів для НАЕК "Енергоатом".

Найближчим часом очікується підписання угоди або меморандуму про початок робіт. Це частина програми, яка, сподіваюся, буде реалізована в Україні", - сказав він

Як повідомлялося, за попередніми оцінками НАЕК "Енергоатом" та НЕК "Укренерго", визначено 12 потенційних майданчиків для розміщення ММР на території України.

В Україні розвиток технології ММР розглядають як важливий елемент повоєнного оновлення країни, що сприятиме енергетичній безпеці й декарбонізації економіки.

Нагадаємо:

Відновлення захисного укриття над енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС, пошкодженого 14 лютого внаслідок російського обстрілу, може коштувати понад 100 млн євро.