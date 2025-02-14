Офіс президента виправив помилки в санкційному рішенні щодо Порошенка, Жеваго і Медведчука

На сайті президента оновили текст додатку до рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо санкцій проти п’ятого президента Петра Порошенка та чотирьох бізнесменів.

Про це йдеться з указу на сайті президента, повідомляє БізнесЦензор.

Видання зазначає, що внесені правки виправили кілька фактологічних помилок, які допустили укладачі документа.

Зокрема, в оновленій версії правильно зазначено ідентифікаційний код Порошенка, який раніше містив 11 цифр замість 10.

Виправили також дату народження бізнесмена Костянтина Жеваго: спочатку у документі він значився народженим у 1957 році, хоча насправді з’явився на світ у 1974-му.

Ще одна зміна стосується Віктора Медведчука. В первісному варіанті документа вказувалося, що він є громадянином України, хоча президент Володимир Зеленський позбавив його українського паспорта ще два роки тому.

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Нагадаємо:

Бізнесмен Костянтин Жеваго вважає незаконними та безпідставними санкції Ради національної безпеки й оборони України, запроваджені проти нього 12 лютого.

13 лютого президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО від 12 лютого про введення санкцій проти бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Жеваго, колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова, 5-го президента України, нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка та ексдепутата від забороненої ОПЗЖ обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука.