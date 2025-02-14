Офис президента исправил ошибки в санкционном решении по Порошенко, Жеваго и Медведчуку

На сайте президента обновили текст приложения к решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против пятого президента Петра Порошенко и четырех бизнесменов.

Об этом говорится на сайте президента, сообщает БизнесЦензор.

Издание отмечает, что внесенные правки исправили несколько фактологических ошибок, которые допустили составители документа.

В частности, в обновленной версии правильно указан идентификационный код Порошенко, который ранее содержал 11 цифр вместо 10.

Исправили также дату рождения бизнесмена Константина Жеваго: сначала в документе он значился рожденным в 1957 году, хотя на самом деле появился на свет в 1974-м.

Еще одно изменение касается Виктора Медведчука. В первоначальном варианте документа указывалось, что он является гражданином Украины, хотя президент Владимир Зеленский лишил его украинского паспорта еще два года назад.

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Напомним:

Бизнесмен Константин Жеваго считает незаконными и безосновательными санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенные против него 12 февраля.

13 февраля президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.