РНБО ввела санкції проти Григоришина

Рішенням РНБО від 19 січня, проти російського та українського бізнесмена Костянтина Григоришина ввели персональні санкції, які, зокрема, блокують активи.

Про це йдеться у відповідному указі президента Володимира Зеленського.

У минулому Григоришин володів значними активами в Україні. Зокрема, на 2019 рік через групу "Енергетичний стандарт" йому належали: "Запоріжтрансформатор", "Вінницяобленерго" та міноритарні пакети акцій обленерго з Тернополя, Запоріжжя, Полтави, Чернігова та Сум, якими він володіє в партнерстві з Коломойським.

У 2022 році держава націоналізувала "Запоріжтрансформатор".

На 2024 рік у нього залишились частки у "Вінницяобленерго", "Чернігівобленерго", "Тернопільобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Полтаваобленерго" та "Сумиобленерго".

У 2021 році Forbes Україна оцінювало статки Григоришина у 275 мільйонів доларів. Одним із найцінніших активів бізнесмена є колекція картин, яка 10 років тому оцінювалась Lloyd’s у 300 млн дол.

Санкції блокують усі активи Григоришина, відкриваючи шлях для їх націоналізації.

Окрім цього: заборотяють усі торговельні операції, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, заборона на набуття у власність земельних ділянок.

Нагадаємо:

"Укренерго" відсудила у ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" Григоришина стомільйонний борг за надані послуги на території окупованої Луганської області у період з 24 лютого по червень 2022 року.