Російський обстріл 18 листопада пошкодив приміщення Державної податкової служби у Дніпрі.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

"У результаті чергового ворожого обстрілу у Дніпрі пошкоджена одна з будівель податкової служби. Ця споруда зазнає наслідків від російських ударів вже не вперше", – йдеться в повідомленні.

У будівлі пошкоджені коридори, кабінети та вибито 25 будівель. Постраждалих немає.

"Втім, попри складні обставини, податкова служба продовжує працювати, забезпечувати виконання завдань та надавати необхідні послуги платникам податків". – додали в Податковій.

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