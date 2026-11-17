У Кременчуці підприємства "Кременчукхліб плюс" та "Сковорода плюс" призупиняють роботу через постійні перебої з електропостачанням та загрозу російських ракетних і дронових ударів.

Про це повідомила мережа "Маркетопт" з посиланням на керівників підприємств.

На цих підприємствах виробляли хлібобулочні, кондитерські та макаронні вироби.

За словами керівників, перебої з електропостачанням та небезпека обстрілів не дозволяють забезпечити стабільну роботу підприємств. Коли виробництво зможуть відновити, у повідомленні не уточнили.

Нагадаємо:

12 листопада "Кернел" оголосив про зупинку всіх восьми олійно-екстракційних заводів через російські атаки та призупинив закупівлі сировини для переробки.

17 листопада компанія "Королівський смак" повідомили про повне зупинення виробництва після пожежі, спричиненої російським ударом. Вогонь знищив продукцію, виробничі потужності та приміщення, загинула людина.