Обрив кабелів у Балтійському морі: китайське судно тягнуло якір понад 160 кілометрів

Шведська поліція розслідує інцидент з обривом підводних кабелів у Балтійському морі як можливу диверсію, до якої може бути причетний екіпаж китайського балкера Yi Peng 3, який довго тягнув якір по дну.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними слідчих, китайське судно 15 листопада вийшло з російського порту Усть-Луга. Упродовж маршруту його якір перерізав два кабелі зв’язку: спершу між Швецією та Литвою, а згодом між Німеччиною та Фінляндією.

Слідчі вважають, що капітан судна, громадянин Китаю, міг діяти за вказівкою російських спецслужб. Російський моряк, який входить до екіпажу, поки що не був допитаний. Власник судна, китайська компанія Ningbo Yipeng Shipping, співпрацює зі слідством, але утримується від коментарів.

На думку слідчих, екіпаж міг навмисно обірвати два важливі кабелі, коли тягнув якір дном Балтійського моря понад 160 кілометрів.

Європейські розвідслужби виключають причетність китайського уряду до диверсії, але припускають, що за атакою стоїть російська сторона.

Балкер наразі охороняють військові кораблі Данії, Німеччини та Швеції, але згідно з міжнародним морським правом, вони не можуть змусити його зайти до порту НАТО. Тривають переговори з власником судна щодо отримання доступу до екіпажу та його допиту.

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Нагадаємо:

Фінляндія, Німеччина та Швеція розслідують пошкодження одразу двох кабелів зв’язку, що проходять по дну Балтійського моря.

Підводний кабель зв'язку Фінляндії з Німеччиною розірвано, розслідування причин розриву триває.