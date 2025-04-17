Новини 17 квітня: меморандум щодо угоди про надра, НБУ погіршив прогноз по інфляції й ВВП

Про що всі говорили сьгодні?

Про меморандум щодо угоди про надра. Президент Володимир Зеленський повідомив, що меморандум про наміри зі США щодо мінералів "може бути підписаний онлайн сьогодні".

Про ВВП. Національний банк погіршив прогноз щодо зростання реального ВВП України з 3,6% до 3,1% у 2025 році.

Про інфляцію. Національний банк України погіршив свої очікування щодо індексу споживчих цін у 2025 році – з 8,4% до 8,7%.

Про ставку. Правління Національного банку України ухвалило рішення про збереження облікової ставки на рівні 15,5%.

Про ГТС. Президент Володимир Зеленський заявив, що у конексті угоди про надра зі США українську газотранспортну систему не обговорювали.

Ексклюзив ЕП

Знайшлися 100 мільярдів доларів. Знайомтесь. АРМА

В інтерв'ю ЕП голова АРМА Олена Дума розповіла про корупцію, пошук активів і те, коли повноцінно запрацює реєстр.