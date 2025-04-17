НБУ погіршив прогноз щодо зростання ВВП на 2025 рік

Національний банк погіршив прогноз щодо зростання реального ВВП України з 3,6% до 3,1% у 2025 році.

Про це йдеться у пресрелізі Нацбанку.

"Очікується, що у 2025 році економіка України зросте на 3,1%. Цьому, зокрема, сприятимуть збільшення врожаїв та зменшення дефіциту електроенергії, що разом зі значними оборонними замовленнями підтримуватиме промисловість", – повідомили в НБУ.

Крім цього, згідно з прогнозом регулятора, у 2026, 2027 роках зростання реального ВВП пришвидшиться до 3,7–3,9%, передусім завдяки збільшенню інвестицій у відбудову, відновленню виробництва та стійкості споживчого попиту. Приватні інвестиції та споживання компенсуватимуть ефекти фіскальної консолідації, що відбуватиметься на тлі зменшення обсягів міжнародної фінансової допомоги.

Нагадаємо:

У січні Нацбанк погіршив оцінку зростання реального ВВП України з 4,3% до 3,6 у 2025 році та з 4,6% до 4% за підсумками 2026 року.