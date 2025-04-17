Новости 17 апреля: меморандум по соглашению о недрах, НБУ ухудшил прогноз по инфляции и ВВП

О чем все говорили сегодня?

О меморандуме по соглашению о недрах. Президент Владимир Зеленский сообщил, что меморандум о намерениях с США по минералам "может быть подписан онлайн сегодня".

О ВВП. Национальный банк ухудшил прогноз по росту реального ВВП Украины с 3,6% до 3,1% в 2025 году.

Об инфляции. Национальный банк Украины ухудшил свои ожидания по индексу потребительских цен в 2025 году - с 8,4% до 8,7%.

О ставке. Правление Национального банка Украины приняло решение о сохранении учетной ставки на уровне 15,5%.

О ГТС. Президент Владимир Зеленский заявил, что в контексте соглашения о недрах с США украинскую газотранспортную систему не обсуждали.

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