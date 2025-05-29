Німеччина хоче обкласти Google податком — Трамп погрожує митами

Німеччина планує запровадити 10-відсотковий податок на доходи великих онлайн-платформ, зокрема Google компанії Alphabet і Facebook компанії Meta.

Про це пише Reuters.

"Ці корпорації ведуть бізнес в Німеччині на мільярди з надзвичайно високою рентабельністю і отримують величезну вигоду від медіа та культурної продукції країни, а також її інфраструктури, але вони майже не платять податків, занадто мало інвестують і дають суспільству занадто мало", — сказав міністр культури Вольфрам Ваймер.

Він заявив, що його міністерство вже готує відповідний законопроєкт. Водночас уряд хоче вести переговори з компаніями, пропонуючи їм альтернативу — добровільні внески.

Міністр також розкритикував великі цифрові компанії за "створення монопольних структур", які, за його словами, "обмежують конкуренцію і концентрують медійну владу", що несе загрозу свободі слова.

"Якщо Google під тиском Дональда Трампа в односторонньому порядку перейменує Мексиканську затоку на Американську — і просто постановить це завдяки своїй величезній владі формувати значення в глобальній комунікації — то ми побачимо, які проблеми криються в нинішніх структурах", — додав Ваймер.

Ідея нового податку з’явилася перед очікуваним візитом канцлера Фрідріха Мерца до Вашингтона, де він має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Однак офіційно візит ще не підтверджено.

Адміністрація Трампа раніше критикувала податки на цифрові послуги як "привласнення податкової бази Америки іноземними урядами". У лютому Трамп доручив торговому представнику США поновити розслідування щодо країн, які обкладають американські технологічні компанії податками, з можливим введенням мит у відповідь.

Податок на цифрові послуги вже діє у Великій Британії, Франції, Італії, Іспанії, Туреччині, Індії, Австрії та Канаді.