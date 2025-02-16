"Не відповідають потребам людей": у Мінрозвитку обіцяють прискорити темпи відбудови Бородянки

Міністерство розвитку громад та територій доручило Агентству відновлення прискорити темпи відбудови Бородянки на Київщині, яка суттєво постраждала від російських обстрілів під час окупації у 2022 році.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що у Бородянці силами Агентства тривають роботи на 20 багатоповерхівках. Також відновлюються адмінбудівлі, школа, заклад культури. Ще на частині обʼєктів завершується етап проєктування. Попри це, люди три роки чекають на повернення додому.

"Роботи тривають, відновлення йде. Проте цього недостатньо. Темпи відбудови не відповідають потребам людей.

Дав чітке завдання – прискорити роботи. До осені 2025 року люди мають заїхати у свої домівки", – заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Нагадаємо:

У 2024 році фахівці Державної аудиторської служби під час ревізії Бородянської селищної ради виявили порушення на 19,8 млн грн під час використання коштів, виділених на відновлення селища.