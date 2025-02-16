"Не соответствуют потребностям людей": в Минразвития обещают ускорить темпы восстановления Бородянки

Министерство развития общин и территорий поручило Агентству восстановления ускорить темпы восстановления Бородянки Киевской области, которая существенно пострадала от российских обстрелов во время оккупации в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что в Бородянке силами Агентства продолжаются работы на 20 многоэтажках. Также восстанавливаются админздания, школа, учреждение культуры. Еще на части объектов завершается этап проектирования. Несмотря на это, люди три года ждут возвращения домой.

"Работы продолжаются, восстановление идет. Однако этого недостаточно. Темпы восстановления не соответствуют потребностям людей.

Дал четкое задание - ускорить работы. До осени 2025 года люди должны заехать в свои дома", - заявил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Напомним:

В 2024 году специалисты Государственной аудиторской службы во время ревизии Бородянского поселкового совета обнаружили нарушения на 19,8 млн грн при использовании средств, выделенных на восстановление поселка.