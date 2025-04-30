Корупція на спорті: наближені до чиновника компанії отримали 59 мільйонів на тендерах

Підприємці наближені до чиновника Мінмолодьспорту Сергія Седнєва отримували більшість підрядів на закупівлі спорядження для зимових видів спорту.

Про це йдеться у розслідуванні NGL media та спортивного видання Tribuna.

Журналісти виявили, що кілька підприємців-новачків, яких об’єднує скоординована участь у тендерах, та зв’язок із родичами керівника начальника відділу зимових олімпійських видів спорту Мінмолодьспорту Сергія Седнєва, перемагають у тендерах на закупівлі більшості обладнання для зимових видів спорту.

Загалом група пов’язаних зі Седнєвим підприємців отримала понад 59 млн грн.

Підприємці брали участь у тендерах "Укрспортзабезпечення" та почергово перемагали у них.

До схеми були долучені: теща Седнєва, її племінник та ще чотири наближених до Седнєва людей.

Під час розслідування журналісти виявили, що документи, які подавали ніби то різні ФОПи насправді мають спільного редактора, та, ймовірно, друкувались на одному пристрої.

Сам Сергій Седнєв у письмовій відповіді NGL.media заперечив свій вплив на перемоги у тендерах як своєї тещі, так і інших пов’язаних з нею підприємців.