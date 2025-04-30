Коррупция на спорте: приближенные к чиновнику компании получили 59 миллионов на тендерах

Предприниматели приближенные к чиновнику Минмолодьспорта Сергею Седневу получали большинство подрядов на закупки снаряжения для зимних видов спорта.

Об этом говорится в расследовании NGL media и спортивного издания Tribuna.

Журналисты обнаружили, что несколько предпринимателей-новичков, которых объединяет скоординированное участие в тендерах, и связь с родственниками руководителя начальника отдела зимних олимпийских видов спорта Минмолодьспорта Сергея Седнева, побеждают в тендерах на закупки большинства оборудования для зимних видов спорта.

В целом группа связанных с Седневым предпринимателей получила более 59 млн грн.

Предприниматели участвовали в тендерах "Укрспортобеспечения" и поочередно побеждали в них.

К схеме были приобщены: теща Седнева, ее племянник и еще четыре приближенных к Седневу человека.

В ходе расследования журналисты обнаружили, что документы, которые подавали якобы разные ФОПы на самом деле имеют общего редактора, и, вероятно, печатались на одном устройстве.

Сам Сергей Седнев в письменном ответе NGL.media отрицает свое влияние на победы в тендерах как своей тещи, так и других связанных с ней предпринимателей.