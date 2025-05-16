Уряд виділив кошти на відбудову в Харківській та Запорізькій областях: які це проєкти

Кабінет міністрів виділив кошти на проєкти відбудови в Харківській та Запорізькій областях.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Сьогодні виділяємо 298 млн грн для реалізації чотирьох проєктів відновлення в Запорізькій області. Мова йде про три житлові багатоповерхові будинки, а також про один заклад охорони здоров’я", – сказав він.

За його словами, ці кошти будуть виділені з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Загалом цього року з відповідного Фонду вже виділено більше 7 млрд грн.

Крім цього, як повідомив Шмигаль, 598 млн грн виділяють на проєкти відбудови в Харківській області.

"З цих коштів 240 млн грн піде на ремонт Харківської обласної лікарні. Ще 358 млн грн направимо на аварійно-відновлювальні роботи та капітальний ремонт шести багатоповерхівок у Харкові", – зазначив він.

Нагадаємо:

В квітні уряд виділив 1,8 млрд грн для 180 громад у прифронтових регіонах України.