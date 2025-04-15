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Уряд надасть 1,8 мільярда для громад прифронтових регіонів: на що підуть кошти

Альона Кириченко — 15 квітня, 13:45
Уряд надасть 1,8 мільярда для громад прифронтових регіонів: на що підуть кошти
Getty Images

Уряд виділяє 1,8 млрд грн для 180 громад у прифронтових регіонах України.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, підтримку отримають громади Харківщини, Сумщини, Донеччини, Луганщини, Херсонщини Миколаївщини, Дніпровщини та Запоріжжя.

Він зазначив, що кошти підуть на найнагальніші потреби:

- аварійно-відновлювальні роботи після обстрілів;

- будівництво укриттів;

- закупівлю спецтехніки для комунальних підприємств;

- ремонт критичної інфраструктури — мереж тепла і газу.

Нагадаємо:

Загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 році становить майже 10 млрд доларів.

уряд гроші

гроші

Уряд надасть 1,8 мільярда для громад прифронтових регіонів: на що підуть кошти
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