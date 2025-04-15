Уряд надасть 1,8 мільярда для громад прифронтових регіонів: на що підуть кошти
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Уряд виділяє 1,8 млрд грн для 180 громад у прифронтових регіонах України.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, підтримку отримають громади Харківщини, Сумщини, Донеччини, Луганщини, Херсонщини Миколаївщини, Дніпровщини та Запоріжжя.
Він зазначив, що кошти підуть на найнагальніші потреби:
- аварійно-відновлювальні роботи після обстрілів;
- будівництво укриттів;
- закупівлю спецтехніки для комунальних підприємств;
- ремонт критичної інфраструктури — мереж тепла і газу.
Нагадаємо:
Загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 році становить майже 10 млрд доларів.