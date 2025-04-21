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В Києві на Хрещатику з'явиться новий наземний перехід

Віктор Волокіта — 21 квітня, 13:43
В Києві на Хрещатику з'явиться новий наземний перехід
ілюстративне фото: Вечірній Київ

На центральній вулиці Києва розпочався поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, після чого облаштують безбар’єрне перехрестя.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що дорожники оновлюють покриття та ведуть підготовчі роботи для облаштування безбар’єрного перехрестя.

Надалі оновлять дорожню розмітку та розпочнуть підготовку інфраструктури до наступного етапу – облаштування безбар’єрного регульованого перехрестя.

Водночас, який саме буде наземний перехід, не зазначається.

Нагадаємо:

У зв'язку з ремонтом з 21 до 26 квітня на Хрещатику тимчасово обмежуватимуть рух транспорту у напрямку від Європейської площі до бульв. Тараса Шевченка.

Київ КМДА ремонт доріг

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