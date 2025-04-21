Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос

В Киеве на Крещатике появится новый наземный переход

Виктор Волокита — 21 апреля, 13:43
В Киеве на Крещатике появится новый наземный переход
ілюстративне фото: Вечірній Київ

На центральной улице Киева начался текущий ремонт улично-дорожной сети, после чего обустроят безбарьерный перекресток.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что дорожники обновляют покрытие и ведут подготовительные работы для обустройства безбарьерного перекрестка.

В дальнейшем обновят дорожную разметку и начнут подготовку инфраструктуры к следующему этапу - обустройство безбарьерного регулируемого перекрестка.

В то же время, какой именно будет наземный переход, не указывается.

Напомним:

В связи с ремонтом с 21 по 26 апреля на Крещатике временно ограничивать движение транспорта в направлении от Европейской площади до бульв. Тараса Шевченко.

Киев КГГА ремонт дорог

ремонт дорог

В Киеве на Крещатике появится новый наземный переход
Всемирный банк выделил 432 миллионов долларов на ремонт дорог и мостов в Украине
Кабмин распределил почти 13 миллиардов на дороги

Последние новости