В Киеве на Крещатике появится новый наземный переход

На центральной улице Киева начался текущий ремонт улично-дорожной сети, после чего обустроят безбарьерный перекресток.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что дорожники обновляют покрытие и ведут подготовительные работы для обустройства безбарьерного перекрестка.

В дальнейшем обновят дорожную разметку и начнут подготовку инфраструктуры к следующему этапу - обустройство безбарьерного регулируемого перекрестка.

В то же время, какой именно будет наземный переход, не указывается.

Напомним:

В связи с ремонтом с 21 по 26 апреля на Крещатике временно ограничивать движение транспорта в направлении от Европейской площади до бульв. Тараса Шевченко.