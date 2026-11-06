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У Києві частково обмежать рух біля Південного мосту

Анастасія Жарикова — 6 листопада, 10:14
У Києві частково обмежать рух біля Південного мосту

У Києві з 6 по 8 листопада у Києві частково обмежуватимуть рух мостом через річку Либідь на Столичному шосе.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Із 18:00 6 листопада і до 20:00 8 листопада фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття в напрямку Південного мосту.

Ремонт проводитимуть у першій і другій смугах руху. На час робіт рух транспорту організують третьою та четвертою смугами.

КМДА

Нагадаємо:

У Києві тимчасово обмежують рух транспорту Кільцевою дорогою в напрямку Борщагівки через прокладання резервної тепломережі на Теремках.

КМДА Київ Київавтодор
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