У Києві частково обмежать рух біля Південного мосту

У Києві з 6 по 8 листопада у Києві частково обмежуватимуть рух мостом через річку Либідь на Столичному шосе.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Із 18:00 6 листопада і до 20:00 8 листопада фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття в напрямку Південного мосту.

Ремонт проводитимуть у першій і другій смугах руху. На час робіт рух транспорту організують третьою та четвертою смугами.

КМДА

Нагадаємо:

У Києві тимчасово обмежують рух транспорту Кільцевою дорогою в напрямку Борщагівки через прокладання резервної тепломережі на Теремках.