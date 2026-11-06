У Києві частково обмежать рух біля Південного мосту
У Києві з 6 по 8 листопада у Києві частково обмежуватимуть рух мостом через річку Либідь на Столичному шосе.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Із 18:00 6 листопада і до 20:00 8 листопада фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття в напрямку Південного мосту.
Ремонт проводитимуть у першій і другій смугах руху. На час робіт рух транспорту організують третьою та четвертою смугами.
Нагадаємо:
У Києві тимчасово обмежують рух транспорту Кільцевою дорогою в напрямку Борщагівки через прокладання резервної тепломережі на Теремках.
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